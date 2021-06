Milo Ventimiglia se une a la cuarta temporada de "The Marvelous Mrs. Maisel"

Una especie de reunión de "Gilmore Girls" se vivirá en "The Marvelous Mrs. Maisel" con la llegada de Milo Ventimiglia, quien se reunirá con Amy Sherman-Palladino.

El también actor de "This is us" llega a reforzar el elenco de la cuarta temporada, según contó Deadline.

De momento, se desconocen mayores detalles sobre el papel que interpretará en la serie protagonizada por Rachel Brosnahan.

Ganadora de 20 premios Emmy, todavía no hay una fecha de regreso para esta producción de Amazon.