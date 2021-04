Naomi Watts protagonizará remake de "Goodnight Mommy"

La cinta de terror "Goodnight Mommy" tendrá un remake estadounidense de la mano de Amazon Prime y con Naomi Watts como protagonista.

Esta cinta es austriaca y fue estrenada el 2014 con Severin Fiala y Veronika Franz en la dirección. Acá la historia sigue a unos gemelos que comienzan a sospechar que la mujer con el rostro vendado que los cuida no es su madre.

Ambas directoras serán productoras ejecutivas de este ramake, mientras que Matt Sobel ("Take me to the river") será el director.

"Mis películas favoritas son aquellas que invitan al público a adentrarse en el viaje de su protagonista", comentó Sobel a Variety, agregando que "ya sea por miedo al abandono o por la terrible comprensión de que los más cercanos a nosotros pueden no ser quienes parecen, nuestra re-imaginación de Goodnight Mommy tiene como objetivo crear una pesadilla inmersiva, con sensaciones viscerales al frente y al centro".