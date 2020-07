Netflix anuncia un spin off precuela de "The Witcher"

Netflix anunció que realizará la primera serie spin off de "The Witcher", la producción de fantasía basada en las novelas de Andrzej Sapkowski y los videojuegos de CD Projekt Red.

A través de Twitter la plataforma de streaming reveló que llevará por nombre "The Witcher: Blood Origin" y que constará de seis partes en formato live action.

En cuanto a la historia esta nueva serie abordará el nacimiento del primer brujo 1200 años antes de la existencia de Geralt de Rivia, el protagonista de la historia original.

Este spin off estará a cargo de Lauren Schmidt Hissrich, la misma showrunner de la serie protagonizada por Henry Cavill.

1200 years before Geralt of Rivia, the worlds of monsters, men and elves merged into one, and the first Witcher came to be.



Announcing The Witcher: Blood Origin, a 6 part live-action The Witcher spin-off series from Declan de Barra and Lauren Schmidt Hissrich.