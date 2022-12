Netflix cancela "Blockbuster" después de la primera temporada

Valorada como la peor comedia de la plaforma de streaming en el año, Netflix decidió que "Blockbuster", de la creadora y guionista Vanessa Ramos no será renovada para una segunda temporada.

Centrada en el gerente Timmy (Randall Park) de la última sede de la extinta y alguna vez popular franquicia de alquiler de películas con el mismo nombre y lanzada el 3 de noviembre de este año, no alcanzó a colarse en el top 10 de las series en inglés más vistas de la plataforma.

La crítica tampoco fue muy benevolente con la serie, ya que en Rotten Tomatoes cuenta con un 22% de aprobación.

"Hasta que no tengamos una temporada 2, no me permito soñar ni un poco", dijo la creadora a Entertainment Weekly cuando fue publicada, con respecto a detalles de la trama y los sentimientos de Eliza (Melissa Fumero) a Timmy.