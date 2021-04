Netflix compra serie documental sobre la vida de Kanye West

Netflix adquirió los derechos de una serie documental que narra la vida del rapero Kanye West durante los últimos 20 años, según confirmó la revista Billboard.

El estreno de la producción está prevista para fines de 2021, aunque aún se desconoce cuál será el título de esta. De acuerdo a la publicación, el estadounidense recibió un pago de más de $30 millones de dólares por el trato.

El proyecto está dirigido por la pareja de directores Coodie and Chike, especializados en videos musicales y colaboradores de West en los sencillos "Through The Wire" y "Jesus Walks".

Los cineastas han documentado la vida del rapero desde principios de los años 2000, en pleno ascenso a la fama antes de consolidarse como uno de los artistas más populares de la década, con discos tan importantes del hip-hop como "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010) o "Yeezus" (2013).