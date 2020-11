Netflix confirma segunda temporada para "Emily in Paris"

La plataforma Netflix confirmó que la serie "Emily in Paris" fue renovada por una segunda temporada.

Fueron los propios miembros del elenco los encargados de confirmar la noticia con un video publicado en las redes sociales, donde repetían la palabra "deux" (dos en francés).

La primera temporada de la ficción se estrenó el pasado 5 de octubre en Netflix, convirtiéndose en uno de los contenidos más populares del servicio. Incluso llegó a posicionarse en el número 1 de audiencia en Chile, según el ránking formulado por la propia compañía.

En paralelo la serie se llenó de críticas en Francia al ser acusada de estereotipar a los franceses.

Por ahora la segunda temporada de "Emily un Paris", protagonizada por Lily Collins, no tiene fecha de estreno.

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz