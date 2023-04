Películas clásicas de Spider-Man llegan al streaming de Disney+

Este viernes 21 de abril buena parte del universo cinematográfico de "Spider-Man" está disponible en la plataforma de streaming Disney+.

Tal como confirmó la plataforma durante esta jornada se sumaron al catálogo las primeras tres entregas de "Spider-Man" con Tobey Maguire y la cinta "The amazing Spider-Man" con Andrew Garfield.

Además queda pendiente el estreno de "Spider-Man: Homecoming" y de la primera entrega de "Venom" para el próximo 12 de mayo.

Para completar la presencia del héroe arácnido en el servicio de streaming aún falta la segunda parte de "The amazing Spider-Man" y las películas "Far from home" y "No way home", además de la cinta animada "Into the Spiderverse".