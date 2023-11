¿Qué ver? Emma Corrin deslumbra en "Asesinato en el fin del mundo"

Una de las grandes sorpresas del año en materia televisiva es "Asesinato en el fin del mundo" ("Murder at the end of the world"), una nueva serie que ha recibido elogios por parte de la crítica.

La producción, disponible en Star+, está protagonizada por Emma Corrin ("The Crown") en el papel de "Darby Hart", una joven escritora con habilidades de hacker que es invitada por un excéntrico millonario -inspirado en Elon Musk- a un retiro en un alejado sector del planeta.

En este viaje uno de los huéspedes muere y "Darby" tendrá que descubrir quién es el asesino usando todos sus conocimientos.

Esta semana también destaca el debut de "La maldición", la serie de comedia más incómoda de este 2023. Disponible en Paramount+, esta obra encabezada por Emma Stone sigue a una pareja que hace un programa de TV con una dudosa ética.

Asesinato en el fin del mundo

Este drama está protagonizado por Emma Corrin -que encarnó a Lady Di en "The Crown"- y Clive Owen, y goza de gran aceptación por parte de la crítica.

Con una impecable narrativa y guión, esta serie va más allá de la investigación del asesinato ya que aborda temas como la fama, la tecnología, la megalomanía y la relación del ser humano con la muerte.

¿Dónde ver? Star+

La maldición

Esta es la serie más incómoda de los últimos años. "La maldición" sigue a una pareja -integrada por Emma Stone y el comediante Nathan Fielder-, quienes conducen un programa de estilo reality show en el que buscan beneficiar a una comunidad pobre. Sin embargo su dudosa ética y una supuesta maldición hecha por una niña los harán vivir particulares situaciones.

"La maldición" destaca por su exquisito guión que cambia de género de un momento a otro y que pasa de la risa incómoda al verdadero terror.

¿Dónde ver? Paramount+

El asesino

La esperada nueva película de David Fincher ya está disponible a través de Netflix. La cinta está protagonizada por Michael Fassbender, quien encarna a un asesino profesional que, tras un trabajo incompleto, comenzará una carrera contra sus empleadores.

Con tintes a "Psicópata americano", "El asesino" logra contar una historia de hechos simples pero con una alta y compleja moralidad.

¿Dónde ver? Netflix