¿Qué ver? La moda y la guerra se mezclan en "The New Look"

Mucho antes de estar en la boca de cantantes urbanos, nombres como Chanel, Dior o Balenciaga eran sinónimo de alta costura y elegancia.

Durante el siglo XX estos tres diseñadores contemporáneos revolucionaron la industria de la moda con sus novedosos y rupturistas trabajos, construyendo exitosas carreras que se vieron interrumpidas por el nazismo.

Esa es la historia de "The New Look", una nueva serie de Apple TV+ que cuenta la historia del francés Christian Dior (Ben Mendelsohn) y en sus intentos por fundar su propia compañía de ropa en plena Segunda Guerra Mundial y con París ocupada por los Nazis.

En paralelo, la ya renombrada diseñadora Coco Chanel (Juliette Binoche) tiene al mundo en sus manos con su trabajo, pero su acercamiento con los soldados alemanes tendrá un alto precio que tendrá que pagar durante el resto de su vida.

"The New Look" es un drama histórico sobre estas personalidades del mundo de la moda, con sus luces y sombras, y con sus buenas y malas decisiones. La serie sigue a Dior, Chanel, Balenciaga y Lelong a lo largo de los años y enfrentando los costos de la guerra.

"The New Look" -que también tiene en su elenco a Maisie Williams y John Malkovich- estrena episodios en Apple TV+ todos los miércoles. Su segunda temporada ya está en desarrollo.