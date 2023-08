¿Qué ver? Los estrenos que llegarán al streaming en agosto

Como cada mes las plataformas de streaming han informado del listado de series y películas que llegarán a sus catálogos durante agosto.

Este estará marcado por el regreso de premiadas series, el estreno de esperadas producciones y la llegada de algunos éxitos de taquilla que pasaron por los cines hace sólo meses.

Entre lo más destacado se encuentra la segunda temporada de "The Bear", la cual ya se estrenó en Estados Unidos pero que en Latinoamérica debutará este 23 de agosto en Star+.

La tercera temporada de "Only Murders in the building", el debut de "Ahsoka", el regreso de "Heartstopper" y de "Lakers: Tiempo de ganar" son algunos de los títulos que llamarán la atención en agosto.

Star+

Only murders in the building (Temporada 3) - 8 de agosto

The Bear (Temporada 2) - 23 de agosto

Netflix

Heartstopper (Temporada 2) - 3 de agosto

Heart Stone - 11 de agosto

Depp vs Heard - 16 de agosto

One Piece - 31 de agosto

HBO Max

El gato con botas: el último deseo - 4 de agosto

Lakers: tiempo de ganar (Temporada 2) - 6 de agosto

Fiona & Cake - 31 de agosto

Disney+

Guardianes de la Galaxia Vol. 3 - 2 de agosto

Ahsoka - 23 de agosto

Apple TV+

Physical (Temporada 3) - 2 de agosto

Un planeta extraño - 9 de agosto

Invasion (Temporada 2) - 23 de agosto

Amazon Prime Video