Regreso de "Euphoria" se convirtió en lo más visto en la historia de HBO Max

El estreno de la segunda temporada de la serie "Euphoria", emitido este domingo 9 de enero, se convirtió en el contenido más visto en la historia del servicio de streaming HBO Max.

Según detalla Deadline, el episodio titulado "Trying to Get to Heaven Before They Close the Door" fue visto en vivo por 2.4 millones de espectadores a través de las plataformas de HBO.

Si bien la cadena no detalló la cantidad de espectadores que vio el regreso de "Euphoria" en la televisión, sí aseguraron que el rating fue nueve veces mayor al debut de la serie en 2019.

Estos fueron los primeros episodios de la serie desde la primera temporada emitida hace tres años y los capítulos especiales de diciembre de 2020 y enero de 2021.

"Euphoria" sigue la vida de una adolescente de 17 años llamada "Rue" (Zendaya), quien debe balancear su vida y sus relaciones en un ambiente de soledad, adicciones, duelos y amor.