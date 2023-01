Reportan caída de Spotify: la segunda en 12 días

Usuarios reportaron este jueves la caída de Spotify, el servicio de músico por streaming más popular del mundo.

Según el sitio DownDetector, la plataforma de streaming comenzó con sus problemas en horas de esta tarde.

Asimismo, la propia empresa a través de un perfil oficial sobre su estado informó: "Algo no está del todo bien y lo estamos investigando".

Es la segunda interrupción en dos semanas luego de que el pasado 14 de enero la plataforma se cayera en Estados Unidos y afectara a cerca de 45 mil usuarios.

Something’s not quite right, and we’re looking into it. Thanks for your reports!