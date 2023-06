"The Idol" terminará anticipadamente ante malas críticas y baja audiencia

Este domingo la serie "The Idol" concluirá su primera temporada con el estreno de su quinto y último episodio, según confirma el portal Deadline.

A diferencia de lo que se había informado originalmente la producción no tendrá 6, si no 5 capítulos y un futuro incierto: por ahora HBO no ha confirmado su renovación.

"La decisión sobre una segunda temporada de 'The Idol' aún no ha sido determinada", señaló hace unos días la cadena, poniendo en duda la continuidad de la serie.

En su primer episodio, esta historia protagonizada por Abel Tesfaye y Lily Rose Depp logró una audiencia de poco más de 900 mil personas. Sin embargo esta cifra fue descendiendo drásticamente ante las malas críticas recibidas por la serie.

El capítulo final de "The Idol" se podrá ver este domingo 2 de julio en HBO Max.