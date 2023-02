"The Last of Us": Quinto episodio se estrenará anticipadamente

La cadena HBO anunció que el próximo episodio de "The Last of Us", el quinto de la actual temporada, debutará algunos días antes por la emisión del Super Bowl.

La producción habitualmente lanza sus capítulos los días domingo. Sin embargo, la realización del masivo evento deportivo hizo que el estreno del episodio quedara fijado para el viernes 10 de febrero a las 23:00 horas.

Los próximos capítulos de la serie volverán a debutar en los próximos domingos concluyendo el 12 de marzo con el cierre de la primera temporada.

Los otros cuatro episodios de "The Last of Us" están disponibles en HBO Max.