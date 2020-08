"Tunnel Vision": TNT estrenará serie 100% digital

Desde TNT presentan el estreno de "Tunnel Vision", una historia original de TNT & Pocket films que se emitirá en el Instagram del canal y que estará disponible a partir del lunes 10 de agosto.

Se trata de thriller narrado en nueve episodios de un minuto cada uno (9×1), en donde todo fluye con una gran velocidad hacia un punto en que será imposible determinar los verdaderos hechos de esta historia.

Kevin es un adolescente amoroso, sensible, introvertido, un geek de la electrónica y no tiene muchos amigos. Sufre una enfermedad llamada Tunnel Vision que le hace perder la vista. Gracias a un dispositivo de realidad virtual que ha construido puede recrear las cosas que le suceden y conectarse con su subconsciente para ver en su mente lo que ha ocurrido. En este camino conoce a una chica de la cual se enamora. Sin embargo, él desconoce que todo lo que hace esta realidad virtual tiene un efecto colateral en su vida real.

La historia de Kevin está acompañada de Zara, una chica linda, curiosa y excéntrica. No conoce a nadie, pero su corazón la hace acercarse a Kevin para defenderlo de los que le hacen bullying y generar un lazo entre ambos más profundo que una simple amistad. Demian, en tanto, es más grande que Kevin y suele ser un abusador del que Zara y Kevin no logran escapar hasta que hagan justicia por sus propias manos. Brea es la madre de Kevin. Exigente y sobreprotectora, la vida la llevó a ponerse un escudo para no sufrir y tener una tendencia a negar aquellas cosas que no son buenas, como aceptar que su hijo se está quedando ciego.

Acá pueden ver el tráiler: