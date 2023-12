"What we do in the shadows" llegará a su fin con la sexta temporada

Una buena noticia es que la próxima temporada de la divertida serie "What we do in the shadows" comenzará a rodarse en enero, pero la mala, es que aquella será la última.

Así lo confirmó el mismo canal FX a Entertainment Weekly, al asegurar que la serie ganadora del Emmy, cuyo nombre en español se traduce como "Lo que hacemos en las sombras", no tendrá una mayor proyección futura.

Basada en la aclamada película neozelandeza con el mismo nombre y dirigida por Jemaine Clement, la serie cargada de humor sigue la vida de tres amigos vampiros que han vivido juntos durante 100 años en la Isla Staten, en Nueva York.