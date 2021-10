José Antonio Neme se defendió de robo de su perro a patadas

Una tarde de paseo con sus perros se transformó en una de sus peores pesadillas. Como periodista, conductor de televisión y ciudadano informado, José Antonio Neme sabía que con el aumento de la delincuencia, el robo de mascotas era una posibilidad. Por lo mismo, siempre temió que algo así le pasara.

El viernes, por la tarde, acudió hasta una plaza cerca de su departamento con sus tres mascotas: Lara (galgo rescatado), Duque y Bo (bulldog francés). Fue entonces cuando tres sujetos se acercaron en actitud sospechosa.

"Vi a tres tipos caminando raro, como en zigzag, y pensé que podía pasar algo, fue justo antes que se acercaran (...) Uno sacó un cuchillo grande y se abalanzó sobre el perro más pequeño (Bo), quería cortar la corre4a para robárselo. (...)Cuando vi que uno de ellos quería cortar la correa los tiré para atrás, me tiré de espalda y le dije "el perro no me lo vas a quitar, vamos a pelear aunque tengas un cuchillo. No te vas a llevar el perro, me vas a tener que matar primero", relató Neme a Lun.

El periodista y conductor de Mucho Gusto contó que le pegó una patada en el tórax al sujeto que se acercó y quue este rebotó en el árbol.Con los gritos y la bulla los vecinos salieron y los delincuentes arrancaron. José Antonio esperó en el lugar para hacer la denuncia en Carabineros.

Más tarde, a través de sus redes sociales, agradeció el apoyo.

"Gracias del fondo de mi corazón a toda la gente que me ha escrito mostrándome su preocupación y cariño (...) Jamás hubiese entregado al Bo ni siquiera con cuchillo mediante. Quienes tienen animales me van a entender (...) Quizás piensen que fue temerario o irresponsable, pero para mi mi perro no es una billetera ni un reloj. Gracias por todo", expresó el comunicador en Instagram.