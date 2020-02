Nace una estrella viral: Mujer impactó al cantar "Shallow" en el Metro

El video de una mujer cantando "Shallow", el tema central de Lady Gaga y Bradley Cooper en la película "Nace una estrella", se viralizó en redes sociales.

Charlotte Awbery es el nombre de su protagonista, una cantante profesional que era una desconocida para Kevin Freshwater, un comediante británico que grababa un desafío para quienes pasaban por el Metro de Londres.

This guy challenged strangers to ‘finish the lyrics’ and this woman passing by started belting out Shallow like she was performing at the Oscars, literally flawless 😭



📹: Kevin Freshwater pic.twitter.com/P8Vn5qj4Nn