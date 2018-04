Nicolás Larraín relató el susto que vivió con un intento de asalto

"Estaba estacionado en el sector de Pedro de Valdivia Norte. Estaba en mi auto con el computador en las rodillas, trabajando y un gallo me abre la puerta con un cuchillo". Así partió el relato de Nicolás Larraín, al describir el intento de robo del que fue víctima al mediodía de este lunes.

Fue "un griterío, no es preciso qué es lo que quería. Si quería que le diera el auto, el computador. En ese segundo, yo tiro el computador para el lado y me empiezo a defender con las patas (sic) apuntando hacia él, sobre todo hacia donde estaba el cuchillo", continuó relatando en contacto con el matinal de Mega "Mucho Gusto".

"A los segundos se me ocurre ponerme a gritar. Yo tengo un vozarrón fuerte. Y el gallo se arranca. No me robó nada. Me enterró el cuchillo en el empeine de un pie, pero una cosa chica, no es para la silla de ruedas. Se pone a correr, yo me boto a policía y me pongo a perseguirlo en el auto, pero había mucho taco, se escapó".

En la oportunidad, Nicolás Larraín también se refirió a las consecuencias que tuvo el fallido atraco, confesando que "la verdad es que yo sigo en estado de shock, es muy fuerte que te ataquen con un cuchillo en la calle".

Incluso, fue más gráfico: "traté de seguir mi vida y no pude. Tengo un amigo, un doctor, que me explicaba que se te corta la conexión con los órganos y después se te activan. Entonces, me dieron ganas de vomitar, quedé muy botado, no tenía energía".

"Mi mujer, que es sicóloga, me contuvo. Me dio un sanguchito, me tiré en la cama y me quedé dormido a las nueve de la noche. Ahora también sigo muy schockeado", finalizó el también locutor de Radio Tiempo.