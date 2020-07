A los 49 años falleció el co-conductor de "Cazadores de mitos" Grant Imahara

Producto de un aneurisma cerebral falleció Grant Imahara, conocido por participar en el programa "Cazadores de mitos" ("Mythbusters").

Además, trabajó cerca de treinta años en el cine y televisión gracias a su labor como ingeniero eléctrico y experto en robótica.

Así, fue parte del equipo de ILM, una división de Lucasfilms, que le permitió participar en películas como "Jurassic Park" y la trilogía de precuelas de "Star Wars". Ahí destacó por ser el encargado de actualizar los modelos R2-D2.

En el exitoso programa "Cazadores de mitos" se hizo presente durante la tercera temporada (2005), llegando a ser uno de los presentadores habituales hasta el 2014. También presentó diversos rangos de su expertis.

A través de Twitter, su colega en el espacio Adam Savage, lo despidió:

"No sé qué decir. Sin palabras. He sido parte de dos grandes familias con Grant Imahara durante los últimos 22 años. Grant fue un verdaderamente brillante ingeniero, artista e intérprete, pero además una persona generosa, de trato fácil y amable. Trabajar con Grant fue tan divertido. Echaré de menos a mi amigo", escribió.

I’m at a loss. No words. I’ve been part of two big families with Grant Imahara over the last 22 years. Grant was a truly brilliant engineer, artist and performer, but also just such a generous, easygoing, and gentle PERSON. Working with Grant was so much fun. I’ll miss my friend.