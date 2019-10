Adrián fue duramente criticado por su participación en "Pasapalabra"

Este domingo, el cantante argentino Adrián Chauque, quien se hizo conocido por su grupo "Los dados negros", fue duramente criticado por su participación en "Pasapalabra", donde no estuvo lúcido a la hora de responder.

Lo que no le faltó a Adrián fue humor, al referirse a uno de sus clásicos. "Antes las mujeres me seguían porque tenía plata ahora solo para cobrarme", contó antes de "La pista", donde apretó el botón antes de lo necesario.

A los televidentes no les agradó su participación, acusándolo de no ayudar a su participante a juntar tiempo para responder "El Rosco". Autocrítico no le falto: "No cacho nada".

Las molestas reacciones en redes:

siento que Adrian (sin los dados negros) participando en #PasapalabraCHV es una representación tan gráfica de mi vida, ni lo intento y pierdo igual — (ง'-')ง (@expertaendormir) October 14, 2019

Creo que no habíamos tenido participante más malo que Adrián y los dados negros 😂 #PasapalabraCHV — CamiRoblesM (@camiroblesss) October 14, 2019

Jajajaaaaa Adrián de los dados negros anda súper perdido el weon jajaaaaaa #PasapalabraCHV — Andrés Sant-Yago (@AndresSant_Yago) October 14, 2019

Si a Luis Medel le hubiese tocado en su equipo a Adrián y los dados negros hubiese estado con una cara como de dos metros. #PasapalabraCHV — Maximiliano Merino (@maxmerino3) October 14, 2019

Es primera vez que veo Pasapalabra y creo que la participante a quien le pusieron en su equipo a Adrián de los dados negros debería querellarse — Carlos (@Papasquiaro) October 14, 2019