Alcalde de Colbún respondió a video de abuso contra Sandy Boquita

La exmodelo Sandy Boquita denunció al alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz, de abusar de ella en un escenario hace 10 años.

Con el respaldo de un video, la argentina dio a conocer el desvergonzado actuar del jefe comunal durante un evento. Pese a que ella intentó detenerlo y le pidió que no la tocara, el hombre insistió en manosearla sin su consentimiento.

“¡No me agarre, alcalde!”: video que confirma abuso sexual contra Sandy Boquita por parte del Alcalde de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.



Ad portas del 8M en Chile sigue pasando esto. pic.twitter.com/HrvDz2tAkR — Valeria Cárcamo Vidal (@vidalcvale) March 4, 2024

La respuesta del alcalde de Colbún a abuso contra Sandy Boquita

Pedro Pablo Muñoz conversó con el matinal "Contigo en la Mañana", donde esta semana la exmodelo se atrevió a denunciar la situación ocurrida en 2014.

"Después de 10 años, salió a la luz el video que nadie mostraba por miedo. Agradezco a la gente que en su momento confió en mi palabra, a los que me apoyaron en silencio, pero no decían nada por temor", contó Sandy Boquita.

La respuesta del alcalde fue escueta. En un comienzo, dijo que no se referiría al tema y que "no vale la pena". No obstante, terminó reconociendo que "por una u otra razón, en el periodo 2012-2016, el comportamiento a lo mejor no fue el más adecuado".

El jefe comunal trasladó la situación al ámbito político: "Yo ya pagué el precio. Yo tuve la derrota el año 2016".