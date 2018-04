Belén Soto aclaró polémica generada por dichos sobre su color de piel

La actriz Belén Soto, de "Wena Profe" de TVN, dio una entrevista al diario La Cuarta donde afirmó que se sentía encasillada en un solo tipo de papel, debido a su color de piel.

El título de la nota es "Mi color de piel no sirve para hacer un personaje de escasos recursos".

"Quiero un cambio. Necesito un desafío, quiero hacer otro personaje que me requiera una caracterización especial, salirme del molde que me tienen", comentó Soto en una entrevista que generó polémica en redes sociales.

"No me piensan como la villana, para hacer a un personaje de escasos recursos no sirve mi color de piel y si tú ves producciones de afuera los personajes se transforman completamente. Los actores pueden jugar con eso", dijo al diario.

Ante la batahola generada, Soto usó su cuenta de Instagram para aclarar las cosas.

"Quiero dejar claro que la entrevista jamás tuvo ese espíritu; al contrario, reclamo sobre la realidad de los estereotipos que tenemos en nuestra sociedad y color de piel", publicó Soto en su cuenta de Instagram, donde atacó a la prensa.

"Nuestra prensa siempre ha buscado cambiar palabras para poder hacer polémica y que ustedes comenten por medio de las redes sociales y así ellos ser más leídos, y no es la primera vez que me pasa", agregó.

"Los titulares mienten para que ustedes comenten y ellos ganen. De esta manera sólo alimentamos a una sociedad peor y llena de mentiras. Les pido perdón a los que se crearon una mala imagen de manera gratuita", remató.

Esta es la publicación: