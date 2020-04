Álvaro Rudolphy se integra a Canal 13 y protagonizará teleserie nocturna

Tras su salida de Mega y en tiempos de cuarentena Álvaro Rudolphy se encuentra con proyectos en el presente y también pensando en el futuro. Sobre el horizonte aparece Canal 13.

Según contó a El Mercurio, el actor se integra a la señal de Andrónico Luksic para protagonizar una teleserie nocturna, la que sucederá a "La Torre de Mabel". El intérprete volverá a la señal donde inició su carrera en 1988 con "Matilde dedos verdes".

"El canal fue una súper escuela. Partí con la dirección de Óscar Rodríguez y después trabajé con otros como Cristián Mason y Ricardo Vicuña. Los recuerdos de esa época son buenísimos", recordó.

Respecto a su regreso al 13, apunta que será en una teleserie que aún no tiene fecha de grabaciones y que desde el matutino señalan podría ser un thriller a cargo de Vicente Sabatini. Sin entrar en detalles, el actor fue claro: "en caso que fuera él, obviamente el reencuentro es algo que suena atractivo, solo me saco el sombrero ante un tipo que tiene mucha experiencia".

Tampoco cerró la puerta a realizar otros proyectos en el canal y además se refirió a su salida de Mega. "No es que no me hayan renovado contrato. Llegamos a un acuerdo. Después que hice durante un período largo "Perdona nuestros pecados" y luego "Juegos de poder", en lo personal quise cambiar. Fueron conversaciones que se fueron dando en la formalidad. Tenía ganas de dar un giro, de hacer otras cosas, de tener otros aires. Ellos me dejaron ir y yo me dejé ir", cerró.