Álvaro Rudolphy y su arribo a Canal 13: "Quizás no es número uno en rating, pero eso no es tan relevante como la marca"

Luego de un año de su salida de Mega y su llegada a Canal 13, Álvaro Rudolphy se prepara para comenzar con sus proyectos en su nueva estación televisiva, como la próxima teleserie nocturna.

Rudolphy encabezará el proyecto nocturno que vendrá después de "La Torre de mabel", teleserie que retomó sus grabaciones y que aún no tiene fecha de estreno.

"Pedí salir (de Mega) y me dejaron salir y así se dieron las cosas. No hubo ni conflictos ni enredos ni nada, fue algo bastante civilizado, con mucho respeto, cariño y comprensión de ambas partes", expresó a La Tercera sobre su salida del canal en el que estuvo desde 2014.

En Canal 13 participará de un "thriller" y las grabaciones se iniciarán en la primera parte de 2021, con un proyecto que busca captar audiencia luego de que la estación privada fuera desplazada de los primeros lugares de rating.

"Canal 13 es un canal que tiene una historia muy potente, es una marca potente, y lo sigue siendo independiente de que a veces la audiencia sea un poco menor o un poco mayor. Es un canal que está en el ADN de la gente", dijo Rudolphy.

"Entonces uno dice claro, puede que quizás no sea el número uno en rating pero no es tan relevante como lo que significa la marca Canal 13, y creo que es una marca muy potente, y eso hace que se sostenga y se pueda seguir sosteniendo en el tiempo y más adelante pueda volver a brillar y esa es la idea, volver a liderar. No es un canal que vaya a morir, es un canal que tiene su peso y ese peso se nota", expresó.