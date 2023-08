Anita Alvarado habló de su hermano fallecido: "Bien muerto está"

En el debut del programa "El Purgatorio" de Canal 13, Anita Alvarado fue la ganadora de la jornada, mientras Cathy Barriga fue la perdedora.

En el espacio, la idea es que dos celebridades acaban de fallecer y se encuentran en un lugar entre el cielo y el infierno, prestas a ser juzgadas por sus actos en vida.

En ese sentido, un momento se vivió con dos canalizadoras que se contactaron con familiares fallecidos de las invitadas. Una de ellas se contactó con el hermano de Anita Alvarado que falleció a los 25 años. "Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo", expresó

Además, dijo entre lágrimas que intentó salvarlo muchas veces enviándolo a rehabilitación, sin éxito: "Mi hermano me llevó a la humillación más grande, y humillarse no es ser prostituta. Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también consuma".

Finalmente, de acuerdo a la votación del público, la invitada que ganó el capítulo fue Anita Alvarado, quien obtuvo un pase al "Paraíso", es decir, ganó un pasaje al Caribe para ir con toda su familia. Cathy Barriga, en tanto, fue a parar al "Infierno", acompañada por Nacho, Chiqui y Luis.