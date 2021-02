Carolina Urrejola vuelve a los noticiarios de Canal 13 y se sumará a la conducción de "Tele13 tarde" junto a Iván Valenzuela

El departamento de prensa de Canal 13 se prepara para un año altamente noticioso y es por ello que está reforzando sus clásicos noticiarios. En esa línea es que desde marzo, Carolina Urrejola regresará a la conducción de programas informativos y se sumará a "Tele13 tarde", en donde volverá a hacer dupla con Iván Valenzuela.

"Volver a contar con Carola Urrejola como conductora de Tele13 tarde nos tiene muy contentos y entusiasmados. Ella es una periodista de gran trayectoria y vinculada históricamente a nuestros noticiarios, por lo que su regreso nació como algo natural y sólo viene a sumar al gran trabajo que estamos preparando para este intenso año noticioso", destacó Claudio Villavicencio, director del departamento de prensa de Canal 13.

Por su parte, Urrejola señaló que "yo estuve hartos años sin hacer noticiarios de manera fija, tres concretamente, en los cuales me concentré en mi trabajo en la radio (Tele13 radio) y que es algo que me encanta. Y ahora vuelvo muy motivada y con muchas ganas de retomar algo que he hecho por bastantes años y que me gusta harto. En el fondo, es volver a hacer algo que nunca he dejado y con lo cual he estado siempre fuertemente conectada".

Respecto a la labor que se le avecina este 2021 en su retorno a la televisión, la destacada periodista cuenta que "me estimula mucho fortalecer el departamento de prensa de Canal 13 y volver a conducir un noticiario en un año tan desafiante como es el que estamos empezando a vivir... es el año de la vacuna, de la nueva Constitución y de definiciones tan importantes para lo que viene en Chile y el mundo. Además, el rol de los periodistas, de los noticiarios y de los medios de comunicación es más relevante que nunca en medio del nuevo escenario social que enfrentamos y en una era en donde, lamentablemente, se han expandido las fake news".

"Tele13 tarde", todos los días a las 13:00 horas por las pantallas de Canal 13 y desde marzo con Carolina Urrejola e Iván Valenzuela.