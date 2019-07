Iván Arenas dio detalles del video prohibido: "Hay peores que no han salido"

A principios del nuevo siglo se viralizó el video "prohibido" protagonizado por el "Profesor Rosa" y "Guru Guru", y casi 20 años después de la masificación, Iván Arenas dio detalles de la grabación de ese momento.

En el programa "Podemos Hablar" de Chilevisión, Arenas fue consultado sobre ese momento que salió a la luz en 2001. El comunicador afirmó que fue grabado en Lonquimay y que la improvisación era algo normal en espacio, pero quedaba para gente del programa.

Junto con ello, aclaró que su salida de Canal 13 no se debió al video. "Cuando cumplí 50 años (en 2001), invité a mucha gente. Habían 400 personas, entre ellos gente de Canal 13, camarógrafos, directores y productores", contó Arenas.

"Estaban todos y se mostró este video. Yo no sabía que lo iban a hacer. Era una selección (de chascarros)", dijo Arenas. "Ustedes hablan de ese video (frente al volcán) pero hay peores que ése que no han tirado al aire. Siempre he estado esperando que los tiren", afirmó.

"Esta cuestión la vieron todos los directores y los productores, y al tiempo aparece esto en internet. En el canal estaban concientes de que hacíamos esto", expresó.

Arenas también reveló que su salida se debió a la crisis financiera de Canal 13 en esa época. Contó que no aceptó una reducción del salario de todo el equipo de "El mundo del Profesor Rossa" y que se le pidió solo seguir con "Maravillozoo".

"Les dije que no. 'No seguimos con nada. Me voy'. Entonces no llegamos a acuerdo y la gente asoció 'echaron al 'Profesor Rossa' porque le meó la pata a 'Guru Guru'. Y no tenía nada que ver", explicó Arenas.