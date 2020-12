Maly Jorquiera no seguirá en Canal 13: Se acaba "Sigamos de largo"

Un movido fin de año se vive al interior de Canal 13, primero con la salida de Constanza Santa María del departamento de prensa y ahora con el termino de "Sigamos de largo".

Con el termino del programa nocturno también llegará la no renovación de contrato de Maly Jorquiera. "No me van a renovar contrato debido a que Sigamos de largo no sigue de largo, jaja", sostuvo la actriz en LUN.

"No hay más proyectos en el canal donde puedan ponerme. Desde el 31 (de diciembre) empiezo a ver otros horizontes", señaló.

Respecto a esta decisión, dijo que la tomó por sorpresa. "S.D.L es un programa al que le va súper bien, con un equipo súper consolidado, entonces pensé que íbamos a continuar de alguna u otra forma y, también, porque ha estado vigente en el estallido y la pandemia... Pensé que por ahí podía ser, pero el canal tiene otras ideas y las respeto".

Finalmente tuvo palabras para sus compañeros de equipo. "Quiero mucho a la Fran (García-Huidobro), Sergio (Lagos), los quiero a todos, ha sido una terapia dentro de lo que estamos viviendo".

Los últimos programas saldrán al aire en enero, puesto que el equipo alcanzó a grabar diferente contenido para esas fechas.