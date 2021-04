Martín Cárcamo se tatúa en televisión tras perder apuesta con Mauricio Pinilla

Un hilarante momento protagonizaron Martín Cárcamo y el ex futbolista Mauricio Pinilla en el último episodio de "De tú a tú": el animador tuvo que hacerse un tatuaje tras perder una apuesta.

De visita en la casa del ex Universidad de Chile, Cárcamo lo desafió a un duelo de penales con la condición de que el perdedor debía tatuarse un diseño escogido por el ganador. Tras caer por 3-2 ante Pinilla, el conductor de televisión tuvo que someterse a la tinta.

"Obviamente tenía susto, porque uno, nunca me había tatuado. Dos, tatuarme justo donde ponen las inyecciones y tres, entregarme a las manos de la creatividad de Pinilla eran demasiados desafíos al mismo tiempo", dijo a La Cuarta Martín Cárcamo, quien terminó con una gaviota en su espalda.

El animador agregó que para ser su primer tatuaje ha sido "una experiencia espectacular", aunque sostuvo en tono de broma que "cuando me levanto en las mañanas y me ducho me acuerdo de Mauricio Pinilla todos los días".

"Le agradezco que me haya hecho algo significativo. En algún momento pensé que me iba a escribir Mauricio. Y ahí habría sido dramático", concluyó el rostro de Canal 13.