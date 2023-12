Polo Ramírez rompe el silencio sobre desvinculación de Canal 13

El periodista Polo Ramírez entregó los pormenores de su repentina salida de Canal 13 tras más de 20 años de trabajo.

Este viernes, Ramírez sorprendió a los seguidores de su labor en la estación privada al anunciar mediante un comunicado que terminó "una hermosa etapa" como conductor de Teletrece AM.

Recientemente, el profesional, quien también integró espacios como Bienvenidos y Sábado de reportajes, detalló qué fue lo que realmente ocurrió y cuál fue la determinación del canal.

¿Qué dijo Polo Ramírez sobre su salida de Canal 13?

El periodista comentó a LUN que a inicios de diciembre, Canal 13 le comentó que tras el fin de su contrato, simplemente no existiría una renovación.

"No me dijeron nada, no me dieron ninguna razón. Lo que pasa es que a mí se me acababa el contrato y simplemente en ese minuto me reiteraron, porque ya lo habían dicho antes, que no me iban a proponer una renovación y que la relación quedaba hasta ahí", recalcó Polo.

Sin más, Ramírez lamentó la manera en la que fue desvinculado. "Yo también hubiera querido otras formas, pero no sé. La verdad es que se dio así y ya no le doy más vueltas. Di vuelta la página y estoy pensando en el futuro".

¿Cuáles son los planes de Polo Ramírez para el futuro?

Tras el fin de esa etapa, el hombre de 57 años está motivado no solo a continuar su trabajo en diferentes medios de comunicación, sino que además manifesta entusiasmo por incursionar en proyectos propios.

"Estoy abierto a conversar con otros medios, pero en estos momentos estoy en Radio Duna, escribo para la revista 'Velvet'", comentó al medio.

Polo Ramírez enfatizó además en la importancia de seguir adelante. "Yo prefiero no quedarme pegado con lo que sentí o lo que no sentí. Terminó una etapa y estoy concentrado en construir lo que viene".

"Hay hartas cosas, a mí me gustan mucho las entrevistas y la conversación, es por ahí donde estoy explorando más, un programa de conversación y puede ser en televisión, un podcast o en YouTube... la entrevista y la conversación son lo que más me atrae", concluyó Polo Ramírez.