Televidentes acusaron "arreglo" tras polémica competencia en "MasterChef"

Pocos episodios donde hay que realizar un postre terminan convirtiéndose en una experiencia amarga, al menos para los televidentes de "MasterChef".

Es que en redes sociales pegaron el grito en el cielo luego de la prueba de salvación que se vivió este domingo, donde los concursantes deberieron cocinar algo dulce. Uno de los platos más alabados fue el de Kashka, quien se llevó buenas críticas.

Por su parte, el plato de Camila Ruíz fue calificado de "malo y fome" por la chef Fernanda Fuentes, aunque de todas formas logró salvarse junto al de Bárbara Lackington. Ahí, en Twitter reclaramon y no poco.

Comentarios de "arreglado", de "cómo era posible que subiera ese postre que parecía un vómito" y de "no veo más el programa", fueron la tendencia.

Fernanda: "Feo, malo y triste, Camila" Hoy la chef ha sido severa con sus comentarios #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/C7KDARy3s4 — Canal 13 (@canal13) 3 de junio de 2019

No voy a emitir ningún tipo de opinión, solo voy a decir los hechos. Camila entró a los Top 5 de @MasterChefChile con esto:

#FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/5NFnsOukvR — Diego VelásquezYusta (@DvelasY) 3 de junio de 2019

Este plato está dentro de los top 5 de MasterChef. Dejó fuera a Kashka. Ni perdón ni olvido #PesadillaEnLaCocina pic.twitter.com/0jFrMbgjaz — ComentandoTele (@ComentandoTele_) 3 de junio de 2019

No podi eliminar al que preparó el plato de abajo con el de arriba... wea mas arreglada, pero así es la tele #FrustraciónEnLaCocina pic.twitter.com/wTn8xdKfoe — Jordan Rebolledo (@JRebolledo_) 3 de junio de 2019

Eliminación de Aníbal

Tras la prueba de salvación, vino el momento para conocer al eliminado que no iba a ser parte del top 5 del programa.

Con los concursantes tratando de igualar platos de los jurados, Aníbal Valdés tuvo que decir adiós tras cocinar un charquicán con chuletas de cordero.

"Creo que sé cocinar, pero soy un llorón. Empecé a colapsar a la mitad de la prueba, me empecé a desesperar, me acordé que me había quedado mal el charquicán algunos capítulos antes, fue una mala jugada sicológica", sostuvo el estudiante de medicina a LUN.