"Chico sound" de TikTok fue a "Got Talent" y recibió un no unánime

Christopher Saravia, conocido como "el Chico Sound" en Instagram y TikTok, se presentó como concursante en el programa "Got Talent Chile", de Chilevisión. Pero no le fue bien.

El joven de 25 años, de Puente Alto, entregó un espectáculo como showman y dijo que su talento era "un conjunto de baile, humor y canto".

Así fue la presentación de Christopher Saravia en "Got Talent"

Pese a que el jurado reconoció haberse divertido, las críticas fueron duras con la presentación, que recibió un rotundo "no".

Antonio Vodanovic fue el primero en hacer sonar la chicharra, negando a Saravia la opción de continuar a otra fase: "Aparte del 'oh oh oh', nada más. Ni siquiera a la voltereta llegaste. Lo tuyo realmente es muy deficiente", comentó.

Leonor Varela también quiso detener la actuación del "chico Sound". Aunque valoró su energía, le recomendó aprender a controlar mejor su cuerpo.

Dentro del jurado, Diana Bolocco fue la más suave: "Te encuentro genial, pero efectivamente no cantas muy bien. disfruté mucho tu show, pero no sé cómo podría evolucionar".