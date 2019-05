Críticas divididas marcaron el debut de "Yo Soy" en Chilevisión

Un dispar resultado en Twitter tuvo el debut de "Yo Soy", el programa de imitadores de Chilevisión conducido por Millaray Viera y que en el jurado tiene a Myriam Hernández, René Naranjo y el actor Cristián Riquelme.

La principal crítica en redes sociales apuntó al rol de los jueces, señalando que se reían de los concursantes.

Tampoco faltó la comparación con otros formatos similares realizados en la televisión chilena, como "Mi Nombre es" de Canal 13.

Sin embargo no todo fue negativo, porque otros destacaron al programa como una buena apuesta para variar el horario prime de la estación. Y en cuanto a rating, el espacio también gozó de buena salud, llegando a marcar 18 puntos de peak.

#yosoyCHV No puede ser! Que malo, malo el programa! Los jueces no pueden tener esa actuación! Riéndose de los concursantes. A Naranjo siempre lo encontré serio, que desilusión. Riquelme no es nadie. Hernandez debe hacer dieta