Gianella Marengo tuvo grave accidente en grabación de Top Chef VIP Chile

Durante la jornada de grabaciones de Top Chef VIP de Chilevisión, Gianella Marengo tuvo un serio accidente en uno de sus dedos y tuvo que ser intervenida.

La propia ex chica reality compartió imágenes de lo ocurrido y aseguró que se cortó el dedo "con una mandolina, fue error mío no ocupar el aparato completo para cortar, jamás me había pasado algo así, pero bajo presión y contra el tiempo no salió como yo pensaba".

"Me asusté mucho cuando vi que me faltaba una parte del dedo, lloré mucho, la producción se portó super bien, me calmaron y me llevaron en ambulancia a la clínica", expresó Marengo.