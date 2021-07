Helhue Sukni respondió tras eliminación de "El Discípulo del Chef"

Casi una semana después de ser eliminada en el capítulo debut de "El Discípulo del Chef", la abogada Helhue Sukni habló por primera vez de su paso por el programa de Chilevisión.

Sukni fue eliminada en el programa de cocina por el chef Ennio Carota, tras un comportamiento que provocó reacciones de los televidentes.

Ahora, Sukni publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar de lo que han sido sus últimos días, entre otras cosas su paso por "El Discípulo del Chef".

"Me han dando como bombo en fiesta por la 'huea' del 'El Discípulo del Chef'. No voy más a programas en la tele. Por hueones no voy a ninguna 'huea' más", expresó la abogada.