Ignacio Román se retiró de "El discípulo del chef"

En el capítulo del jueves, "El discípulo del chef" vivió un tenso momento tras la auto-eliminación de Ignacio "Nacho" Román del programa de cocina.

Todo ocurrió luego de que su equipo no fuera el ganador de la prueba sobre cocina chilena y Roman afirmara que había hecho la promesa de que si su asado no ganaba, se retiraba de la competencia.

"Chef, no estoy para que me sigan dejando mal. Me están dejando como el forro en las redes sociales, y lo dejé pensando que en algún momento se iba a solucionar. Todo el rato ha sido para abajo", dijo el ex "Masterchef".

Posteriormente, Ennio Carota, chef del equipo verde, afirmó que Román "no estaba conforma y que se sentía incómodo y perseguido. Traté de bajarlo, de decirle que esto era una competencia".