Pamela Díaz sobre su futuro en la TV: "Capaz que me echen"

La animadora de televisión Pamela Díaz contó en su programa de Instagram que realiza junto a la comediante Chiqui Aguayo que no está segura de su futuro en Chilevisión debido a la pandemia de coronavirus.

En el espacio llamado Socias, Aguayo le preguntó a Díaz sobre su trabajo en la TV: "Oye amiga, tú que eres animadora, ¿cómo anda la pega?".

La animadora de 39 años respondió que "bien, no me puedo quejar de la vida, he estado muy bien". Aguayo insistió bromeando: "La pega en la tele está escaseando, así que tú deberías estar dedicándote a la comedia. ¿Renovaste contrato?"

"No, no tengo idea, capaz que me echen. Después de esto yo creo que me echan", dijo entre bromas la "Fiera". "Si me echan de CHV, ¿qué voy a hacer?", reflexionó.

"Tú me abriste un show en Monticello, yo encuentro que lo hiciste súper bien", aseguró la comediante.

Revisa aquí el momento, a partir del minuto 4:20: