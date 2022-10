Periodista Carlos Grage anunció que le ganó "la batalla al cáncer"

En julio pasado, el periodista de Chilevisión Noticias Carlos Grage reveló que fue diagnosticado de carcinoma papilar tiroideo, el cáncer más común de la glándula tiroides, y ahora anunció que superó la enfermedad.

Grage había comunicado en julio que fue a una endocrinóloga por un tema de alimentación y le encontraron un carcinoma papilar tiroideo, que lo llevó a una operación.

Tres meses después, el mismo Grage dijo en sus redes sociales que el resultado de un reciente examen indicó que "'Los marcadores tumorales están indetectables, y los anticuerpos bajan tal como ocurre cuando el paciente está libre de enfermedad". Hoy lo puedo decir: Le hemos ganado esta batalla al cáncer".

"Y lo digo en plural, porque me sentí acompañado por muchos que me hablaron, me escribieron y me apoyaron", agregó Grage, que afirmó que "la felicidad de estar sano se extienda a todos los que lo necesiten".