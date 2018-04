"Primer Plano" se burló del bombardeo en Siria y le llovieron las críticas

El tema eran las eternas negaciones de Karol Lucero a sus parejas, pero todo quedó en nada cuando el humo producto de un desperfecto técnico comenzó a inundar el estudio de "Primer Plano".

La conversación quedó en nada, cuando los animadores del programa de Chilevisión comenzarón a exigir explicaciones sobre lo que estaba pasando.

Fue en ese momento en el que empezaron a bromear con el ataque conjunto de Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria.

"Donald Trump se equivocó de cálculo. Estaba aprentando un botón y...", comentó Francisca García-Huidobro.

Mientras que la reacción de Julio César Rodríguez fue: "¿este humo es el de Carlos Pinto o Putin reaccionó para acá?".

La situación concluyó con el programa haciendo un corte comercial para solucionar el inconveniente.

Lo que vino después fue una lluvia de críticas por los comentarios emitidos a propósito de la situación en Siria.

Como es posible que se burlen en TV chilena de una guerra, mejor no hubiesen comentado nada y seguir con su farándula, desubicados #PrimerPlano

#PrimerPlano estupidos, como no le dicen a su neurona q con eso no se pueden hacer bromas. No a la agresion a Siria.