Profe Campusano lamentó que los "team de verano" se hayan puesto "fomes"

Una fuerte conversación se produjo en el capítulo reciente de "La Divina Comida" entre el profesor Jaime Campusano y la actriz Carolina Paulsen a raíz del movimiento feminista.

El cruce de palabras comenzó luego de que Camila Andrade (otra de las invitadas) dijera que nunca haría un desnudo. "En la marcha feminista habían muchas mujeres expresando su pensamiento desde el desnudo y lo comparto absolutamente", dijo Andrade.

"El hombre puede mostrar el torso, y la mujer también, por qué no ¿Por qué sexualizar la pechuga", dijo Paulsen, a lo que Campusano respondió: "¿Qué hay en el mostrar? ¿Por qué encartucharse tanto y haber sacado la Vedetón? Fíjate que este verano eran refomes los team en las playas", dijo el académico, ante el cuestionamiento de Paulsen de si estaba hablando en serio.

"A mí me gustaba ver a las chiquillas de los team en el verano. No tenía ojitos de viejito degenerado, no. Yo encontraba que estaba bien. Ahora estaban tapaditas", dijo Campusano. Y agregó: "Me defraudó que no estuvieran. Antes le daban una alegría hermosa a la playa".

"Cosificaste el cuerpo femenino", le emplazó Paulsen. "Elogié la belleza", le respondió Campusano.

Mira el momento aquí.