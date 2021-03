Religioso que fingió atropello rompió en llanto en discusión con JC Rodríguez

Durante la mañana de este viernes el matinal "Contigo en la mañana" de CHV entrevistó al viral del momento: el religioso que simuló un atropello durante la fiscalización de un culto religioso ilegal en Los Ángeles.

En una tensa entrevista, el hombre pidió perdón "a Dios, al mundo cristiano, al Ejército, al funcionario militar y a todos los que hayan sentido identificados en esta situación".

Luego de que César Lagos aceptara sus culpas por el incidente, Julio César Rodríguez quiso dar su opinión y le hizo saber que piensa que un perdón no era suficiente: "Independiente de lo que aquí pase, aquí lo que usted demuestra es que no le tiene ningún respeto a la autoridad, entonces hay que trabajar sobre eso, no solamente pedir perdón. Es como cuando alguien se manda cagá tras cagá".

Montserrat Álvarez intercedió a favor del religioso y dijo a JC que "él está siendo súper valiente al dar la cara". Tras esto comenzó una discusión entre los tres:

César Lagos: Ese garabato que dijo en cámara no me gustó, no es de acuerdo a un canal de televisión...

Julio César Rodríguez: César, no deja hablar a nadie. Buta, César, ¿me tengo que tirar abajo de algo para que me escuche? Lo importante es cambiar para no tener que estar pidiendo perdón.

César Lagos: Voy a seguir su consejo, pero tenemos que cambiar todos.

Julio César Rodríguez: Pero es que César...

Monserrat Álvarez: ¿Puedo mediar?

Julio César Rodríguez: No, por favor, dame un segundo... Si hay algo que le ha hecho mal a todas las familias de Chile, porque yo vengo de una familia así, es cuando los padres de uno, los abuelos de uno, siempre pedían perdón después de una borrachera, de una agresión o de algo. Siempre piden perdón, pero yo creo que la luz se encuentra cuando cambia uno de verdad.

Tras unos minutos de discusión, Montserrat Álvarez defendió al religioso diciendo que es "una persona que pide perdón, que tenía violencia en la familia y está tratando de superarse a sí mismo... Uno tiene tropiezos, está tratando de pedir perdón, entonces yo creo que el pedir perdón sí implica cambiar".

En ese momento, Lagos rompió en llanto y JC dijo que no lo estaba juzgando: "Le estoy diciendo que venimos de épocas, de familias, que ha habido gente que es agresiva y que siempre pide perdón. Lo que yo le estoy diciendo es que hay que buscar ayuda para no repetir el patrón (...) No lo estoy juzgando, porque para eso está la justicia, pero pedir perdón no basta si no hay atrás un cambio real".

