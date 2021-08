Victor "Zafrada" Díaz se enojó por pregunta sobre romances de compañeras de "El Discípulo del Chef"

En el capítulo reciente de "El Discípulo del Chef" surgió un momento en el que Giuliana Sotela y "Kenita" Larraín hablaron de Luis Miguel, y luego Víctor "Zafrada" Díaz fue consultado por ello, lo que llevó a una dura respuesta del joven.

Todo partió cuando Larraín habló sobre Luis Miguel, con quien tuvo un romance años atrás. Luego de ello, Sotela confesó que también tuvo un "affaire" con el cantante tras separarse de Marcelo Ríos.

"Al parecer teníamos más cosas en común de lo que pensábamos", dijo Larraín.

Tras ello, al "Zafrada" le preguntaron sobre esta confesión y que ambas hayan estado con Luis Miguel.

"No sabía. Pero ¿por qué me vienen a entrevistar para eso? ¡Qué me interesa la vida de ellas a mí!", expresó Díaz con una cara seria.

