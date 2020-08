Claudio Arrendondo se reinventó en el rubro del comercio

La trayectoria actoral de Claudio Arredondo no importó a la hora de su despido de Mega en octubre del año pasado. Al igual que a muchos chilenos, el estallido social fue el comienzo de un camino donde la reinvensión fue la clave para salir adelante.

tener algo adicional a la actuación, como complemento más estable a mi trabajo como actor", señaló el actor a LUN.







En ese proceso surgió la oportunidad de instalar un supermercado en Pirque. Galpón San Vicente es un mercado que ofrece verduras, frutas y pescados y que este sábado abrió sus puertas. "Siempre tuve la idea de, como complemento más estable a mi trabajo como actor", señaló el actor a LUN.En ese proceso surgió la oportunidad de instalar un supermercado en Pirque. Galpón San Vicente esy que este sábado abrió sus puertas.

"Esto no es lo mío, no es mi rubro, estoy aprendiendo, Por suerte me he encontrado con gente muy trabajadora, esforzada y honesta. Los locatarios han sido increíbles. Acá hay un esfuerzo económico y personal muy grande, espero que funcione y que las personas de Pirque se abastezcan acá", agregó.