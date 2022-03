Concursante vegano de "MasterChef" abandonó el programa porque le pidieron cocinar carne

Alex Lenghel era el primer concursante vegano en las ocho temporadas que lleva "MasterChef Rumania". Sin embargo, decidió dejar el programa cuando el jurado le insistió en que cocinara carne.

El modelo y atleta eligió hace más de tres años dejar de consumir alimentos derivados de animales, por lo que no dudó en dejar la competencia, basándose en sus principios éticos.

En una de las pruebas, los jueces lo obligaron a cocinar carne y, cuando Lenghel pensaba que le ofrecerían una opción distinta de ingredientes para su plato, simplemente le repitieron las instrucciones: "no tienes que comer la carne, sólo cocinarla para los jueces".

"O cocinas o te vas a la casa", le advirtieron.

Tras su renuncia, Lenghel explicó que haber cocinado carne iba contra sus creencias: "El estilo de vida vegano que sigo ahora hizo que la cocina fuera parte de mi vida y no hay posibilidad de hacer ningún compromiso de volver a cocinar carne. No me arrepiento de nada", escribió.

El personal trainer de 36 años precisamente había ingresado al programa con el fin de dar a conocer ingredientes veganos y su forma de cocinar a un público mayor.