Pokémon: Ash Ketchum dice adiós y se presentan a los nuevos protagonistas

Este viernes, Pokémon Company International presentó oficialmente la nueva serie animada que seguirá luego de la despedida de "Ash Ketchum".

Junto a Pikachu, "Ash" protagonizó la serie japonesa por casi 26 años y en su último episodio retornó a Pueblo Paleta para reflexionar sobre su sueño de ser maestro Pokémon. Su despedida había sido anunciada en 2022 luego de convertirse en campeón mundial de la Liga Pokémon.

Durante este 2023 se estrenará la nueva serie "Pokémon Horizons: The Series", que estará protagonizado por un nuevo elenco de personajes, encabezados por "Liko" y "Roy", que descubrirán los misterios del mundo Pokémon.

Según la sinopsis de "Pokémon Horizons: The Series", "Liko", cuyo compañero Pokémon es Sprigatito, y "Roy" se encontrarán con muchos personajes durante su viaje, incluido un grupo liderado por "Friede" y el "Capitán Pikachu" llamado Rising Volt Tacklers.

Viajando por el mundo Pokémon en una aeronave, los Rising Volt Tacklers incluyen a "Orla", que disfruta del trabajo mecánico y eléctrico y está acompañada por su compañero Pokémon, Metagross; "Murdock", experto en la cocina, y su compañero Pokémon, Rockruff; "Mollie", que se especializa en tratamientos curativos, y su compañero Pokémon, Chansey.

