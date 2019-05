Dino Inostroza explicó por qué agredió a Aída Nizar en "Resistiré"

Hace unos días, se pudo ver la expulsión de Dino Inostroza de "Resistiré" tras golpear con un cabezazo a la española Aída Nizar. La relación entre ambos explotó tras un tenso cara a cara.

"Como yo sabía que no había tenido la intención de pegarle, estaba súper tranquilo. Siento que a lo mejor uno en caliente reacciona mal. Yo no soy de golpear a las mujeres…", dijo Inostroza a Mega.

"Solamente reaccioné porque ella trató de ahorcarme y me enterró las uñas, como ya lo había hecho antes a otras de mis compañeras. Creo que tuve una reacción automática del cuerpo y no pensé que eso iba a terminar con mi expulsión", agregó.

Por último, el chileno, conocido por ser futbolista y amigo de Alexis Sánchez, afirmó que "no me siento orgulloso por lo que pasó, y espero que nadie imite esa actitud en sus casas. Y que los seguidores me perdonen".

El hecho:

Aída habló dando su punto de vista sobre lo ocurrido y contando sus sentimientos luego de sufrir la agresión. Además, respondió si podría perdonar a Dino luego de todo lo que pasó en el refugio. No te pierdas episodios nuevos de domingo a jueves a las 9PM MX/CO, sólo por MTV📺 pic.twitter.com/ixqLUZ6omU — MTVLA (@MTVLA) 22 de mayo de 2019

La explicación: