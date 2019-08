Disney+ tendrá la serie "El mundo según Jeff Goldblum"

El actor Jeff Goldblum tendrá su propia serie que será exhibida a partir de noviembre en el servicio de streaming de Disney, en la que se mostrará el mundo "a través de sus ojos".

"The World According To Jeff Goldblum" es una serie original de National Geographic que se estrenará en Disney+ y seguirá al actor y músico de jazz mientras persigue sus diversos y muy diferentes intereses y se convierte en un "estudiante humilde" del mundo.

La serie mostrará a Goldblum mientras aprende de todo, desde helados, vestuario, tatuajes y comida coreana, y ocasionalmente la música.

"No estoy aquí para ser didáctico o profesor de ninguna manera", dijo Goldblum. "No sé nada, esa es la premisa. Soy un estudiante humilde", afirmó.

La serie estará disponible desde el 12 de noviembre en Disney+.

An extraordinary look at ordinary things. The World According To Jeff Goldblum. Original Series. Streaming November 12 only on #DisneyPlus. pic.twitter.com/Jnz5wPGaGI