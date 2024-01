¿Mito o verdad? Don Francisco aclaró si recibe dinero de la Teletón

Tras años de especulaciones, Mario Kreutzberger respondió a quienes aseguran que se queda con un porcentaje del dinero de la Teletón.

En su podcast "El Decálogo Del Éxito", mientras hablaba de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera, uno de sus seguidores preguntó: "A propósito de la crítica, tú has recibido muchas críticas, algunas muy fuertes. Por ejemplo, en Chile, con el tema de la Teletón. Incluso que te quedas con parte del dinero ¿Cuánto te afecta esa crítica?".

"Esa crítica es bien dura, porque trabajar en la Teletón requiere de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho nervio", respondió Don Francisco.

"Que te digan sin base alguna, sin poder demostrarlo, sino como está tan moderno hoy, la fake news, decir que te estás robando el dinero, tendría que ser muy doloroso, pero tengo que ser sincero: como que yo sé, porque nadie más que yo puede saber que eso no es verdad, no me resulta tan duro. Me resulta un poco molesto, pero no duro", confesó.

Asimismo, el animador aseguró que "en todo lo que yo he participado, siempre lo he hecho con la mejor intención. Con respeto por el público".

"Yo siento que, a pesar de que algunas críticas son ciertas, cuando son noticias falsas no te duelen tanto", cerró.