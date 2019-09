Ex chico reality se convirtió en premiado científico: "Ansiaba que me descubrieran"

Bruno Grossi fue uno de los 22 participantes del reality de Canal 13 "1810". Ingresó mediante un casting masivo, mientras era aún un aspirante a doctor en Biología que quería ser descubierto. Diez años después vuelve a la televisión con su propio show.

"Tenía una tincada de que alguien me vería para hacer programas que me interesa hacer, con harta ciencia y divulgación de ésta, así que cuando estuve en el reality ansiaba que me pudieran descubrir", dijo a La Cuarta.

Pero Grossi, quien obtuvo el "anti Nobel" en 2015 por su investigación científica, no tuvo un paso del todo agradable en el encierro: se enfrentó a figuras como el "Coca" Mendoza y Janis Pope, además de ser nominado en un "cara a cara".

"Nunca me pillaron en el reality (...) nadie se acordó que estuve en 1810, pero ya me pillaron y espero seguir con varios espacios", adelantó.

Grossi debutará con un programa en TVN este domingo 29 de septiembre. Será el conductor de "Neurópolis", un espacio de "ciencia entretenida" a las 14:30 horas.

"Hace unos tres años empezamos con esto, hubo mucho cambio entremedio, pero ahora quedó maravilloso. Es un programa donde yo me despierto en la mañana, y aunque sea biólogo, justo para el programa me despierto medio ignorante científicamente, entonces me comienzo a preguntar sobre la memoria, relojes biológicos, las adicciones, los sentidos, y todo lo que se me ocurra. Ahí me ayudan mis amigos neurocientíficos, pero además me gusta hacer un cruce con algo más relacionado con la cultura y la sociedad", explicó.